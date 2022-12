B9 teilweise gesperrt : Eine Person nach Unfall in Mehlem in Lebensgefahr

Foto: Ulrich Felsmann

Bad Godesberg Ein Auto hat sich am Donnerstag in Mehlem überschlagen und war zuvor in die Mittelleitplanke geprallt. Die Feuerwehr führte eine Sofortrettung durch.



Die Bundestraße 9 in Mehlem ist nach einem Verkehrsunfall in Fahrtrichtung Innenstadt voraussichtlich noch längere Zeit gesperrt. Ein 61-Jähriger ist aus noch ungeklärter Ursache zunächst in die Mittelleitplanke geprallt, danach über die große Kreuzung am Mehlemer Bahnhof gefahren und hat sich im Anschluss überschlagen. Das Fahrzeug landete im Seitenraum der Straße.

Wie die Feuerwehr vor Ort mitteilt, wurde eine Sofortrettung eingeleitet um den bewusstlosen Fahrer aus dem Fahrzeug zu retten. Dabei wird keine Rücksicht auf weitere mögliche Verletzungen genommen. Im Anschluss wurde der Fahrer an den Rettungsdienst übergeben. Es besteht Lebensgefahr.

Das Verkehrsunfallaufnahmeteam (VU-Teams) aus Köln wurde angefordert, um vor Ort erste Untersuchungen durchzuführen. Alle VU-Teams in NRW sind mit speziellen Fahrzeugen, 3D-Scannern, Drohnen und Technik zum Auslesen digitaler Daten ausgestattet.

