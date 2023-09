Amerikanische Siedlung Plittersdorf Die Stimson Memorial Chapel wird für eine Million Euro saniert

Tag des offenen Denkmals

Am Tag des offenen Denkmals werden am Sonntag, 10. September, in Bonn insgesamt 40 Gebäude und Orte mit Geschichte präsentiert. Das Programm, das die Werkstatt Baukultur organisiert, reicht von der Römerzeit bis zu herausragenden Baudenkmälern der Nachkriegszeit. Für manche Führungen ist eine Anmeldung nötig, so zum Beispiel für die ehemalige Bayrische Landesvertretung von Architekt Sep Ruf, in der die Deutsche Stiftung Denkmalschutz ihren Sitz hat.

Die Münsterbasilika öffnet von 14 bis 17.30 Uhr die Gruft der Bonner Stadtpatrone in der Krypta. Dort befinden sich drei Steinsärge, die im elften Jahrhundert während des Neubaus der Kirche entdeckt wurden. Zwei der Särge wurden den beiden Märtyrern Cassius und Florentius zugeordnet. Führungen durch Basilika und Krypta finden um 14, 15 und 16 Uhr statt.

Das Kleine Theater in Bad Godesberg ist ehemalige Dienstwohnung des Bürgermeisters. Zum Tag des offenen Denkmals ermöglicht der Förderverein des Theaters von 14 bis 18 Uhr einen Blick hinter die Kulissen. Außerdem werden in einer gusseisernen Pfanne „Bollebäuskes“ (Bergische Krapfen) gebacken.

Das Kloster zur Ewigen Anbetung in Endenich, Kapellenstraße 44, wurde 1941 von der Gestapo beschlagnahmt, die von dort aus Hunderte jüdische Frauen, Männer und Kinder in Konzentrations- und Vernichtungslager deportierte. Von 11 bis 16 Uhr bieten Gedenkstätte und NS-Dokumentationszentrum der Stadt Bonn Gespräche an, um 15 Uhr gibt es eine Führung.

In Beuel bietet unter anderem der Verein Holzlarer Mühle von 11.30 bis 16.30 Uhr Führungen nach Bedarf und Kaffee und Kuchen. Das Baudenkmal am Mühlenweg 3a ist die einzige funktionsfähige historische Mühle im Bonner Stadtgebiet.

Alle Veranstaltungen am Tag des offenen Denkmals gibt es unter www.tag-des-offenen-denkmals.de.