Frau bedrohte 31-Jährige Bonner Polizei ermittelt gegen 42-Jährige nach Vorfall mit scharfer Pistole

Nach einem größeren Polizeieinsatz am vergangenen Samstagabend anlässlich eines Streits zwischen zwei Frauen in einem Mehrfamilienhaus im Bendel in Bad Godesberg ermittelt die Bonner Polizei gegen eine 42-jährige Frau „wegen Bedrohung und des Verstoßes gegen Paragraf 51 des Waffengesetzes“. Das erklärte am Mittwoch der Bonner Polizeisprecher Simon Rott auf GA-Anfrage. Die 42-Jährige besitze keinen Waffenschein.