Betrugsmasche in Bonn : Polizei fahndet nach falschem Handwerker

Betrugsmasche in Bonn

Bonn Die Polizei hat die Fahndung nach einem mutmaßlichen Dieb ausgeweitet und dazu ein Fahndungsfoto veröffentlicht. Der Mann soll im Mai eine Seniorin bestohlen haben, indem er sich als falscher Handwerker ausgab.

Am Nachmittag des 14. Mai gegen 16.30 Uhr klingelte der Täter demnach laut Polizei bei der 79-Jährigen. Unter dem Vorwand, die Wasserhähne der Wohnung überprüfen zu müssen, ließ die Frau den Unbekannten hinein. Dort entwendete er eine Geldbörse mit Bargeld, persönliche Gegenstände und zwei Debitkarten. Der Dieb verwendete eine der Karten kurze Zeit später an einem Geldautomaten auf dem Theaterplatz in Bad Godesberg und hob 1000 Euro ab.