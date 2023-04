Einbruchsversuch in Friesdorf Bewohnerin erblickt Einbrecher durch Balkontür und verscheucht sie

Die Polizei Bonn fahndet derzeit nach zwei unbekannten Männern, die am Freitag versucht haben sollen in eine Wohnung in Friesdorf einzubrechen. Die beiden Männer sollen am Abend gegen 20.45 Uhr auf den Balkon einer Wohnung im Hochparterre geklettert sein und dort versucht haben, die Balkontür aufzuhebeln, teilte die Polizei mit.