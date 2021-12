Raubüberfall in Bonn : Polizei nimmt zwei Tatverdächtige nach Raub auf Spielhalle fest

Update Lannesdorf In Bad Godesberg hat ein Unbekannter eine Spielhalle überfallen. Er bedrohte den Angestellten mit einer Schusswaffe und schloss zwei Menschen ein. Nun hat die Polizei zwei Verdächtige festgenommen.

Nach dem bewaffneten Überfall auf eine Spielhalle in Bonn-Lannesdorf im August hat die Polizei nun zwei Verdächtige in Bonn-Mehlem und Wesseling festgenommen. Es handelt sich um zwei 31 und 38 Jahre alten Männer, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Sie seien am Mittwoch von Spezialeinheiten in ihren Wohnungen festgenommen worden. Sie sitzen nun in Haft.