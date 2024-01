Schwerer Unfall auf B9 Polizei registriert mehr Rotlichtverstöße in Bonn

Der 15-Jährige hatte keine Chance, rechtzeitig auszuweichen und somit einem Zusammenprall zu entgehen: Mit schweren Verletzungen musste der junge Radfahrer am Dienstag mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden, nachdem er von einer 69-jährigen Autofahrerin in Höhe der Stadtbahnhaltestelle Hochkreuz erfasst worden war. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei soll die Frau auf der B9 trotz roter Ampel gefahren sein.