Wer kennt diese Stücke? : Bonner Polizei sucht Eigentümer von sichergestelltem Schmuck

Bonn Eine Vielzahl von Schmuck wurde in Bonn-Mehlem an verschiedenen Orten gefunden. Die Polizei geht von Diebesgut aus. Nun werden Personen gesucht, die den Schmuck erkennen.

In Bonn-Mehlem in der Straße An der Nesselburg wurden am 29. März zahlreiche Schmuckstücke in einem Garten gemeldet. Nur wenige Tage später, am 1. April, kam es in der Nähe zu einem erneuten Schmuckfund. Diesmal lagen die Gegenstände im Bereich des Mehlemer Bachs und der Domhofstraße.