Suche der Bonner Polizei 82-jährige Frau verschwindet während Familienfeier in Bad Godesberg

Erst im Juni gab es in Bad Godesberg im Bereich des Kottenforstes bei Schweinheim eine größere Suchaktion der Polizei – mit einem glücklichen Ende. Damals wurde eine 88-jährige Frau vermisst, die mit einem Bus nach Schweinheim wollte. Sie verpasste aber die richtige Haltestelle, stieg beim Waldkrankenhaus aus, lief in den Wald, verirrte sich dort und stürzte. Von alleine konnte sie nicht mehr aufstehen. Glücklicherweise hatte sie ihr Mobiltelefon aber dabei und konnte so mit den Rettungskräften in Kontakt bleiben. Die bestehende Telefonleitung mit der Gesuchten konnte auch in den Hubschrauber verlegt werden, sodass der sogenannte Operator im Hubschrauber Informationen mit der Gesuchten austauschen konnte. Letztlich führte zum Erfolg, dass die Führungsgruppe am Waldkrankenhaus durchs Telefon der Gesuchten den Hubschrauber hören konnte. Die Vermisste konnte lokalisiert und gerettet werden.