Probleme mit strenggläubigen Muslimen an Bonner Gymnasium „Das scheint nur die Spitze des Eisbergs zu sein“

Für Rolf Haßelkus kamen die Schilderungen in dem GA-Artikel über das Nicolaus-Cusanus-Gymnasium (NCG) in Plittersdorf nicht überraschend. Wie berichtet, übt eine Randgruppe an strenggläubigen Muslimen Druck auf andere muslimische und christliche Schülerinnen und Schüler aus. Als Lehrer habe der Vorsitzende der Bonner Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft (GEW) selber schon oft ähnliche Erfahrungen machen müssen. „Allgemein lässt sich sagen, dass es sich dabei um die Hardcore-Fälle handelt. Sie sind dabei so geschickt in der Argumentation, dass sie leider auch andere Schüler in ihre Fänge bekommen“, so Haßelkus.