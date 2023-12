Projekt Wohnungstausch Bonner Ehepaar zieht freiwillig aus ihrem Haus in eine Wohnung

Eine Wohnfläche von etwa 136 Quadratmetern, ein schöner Garten mit vielen Rosenbüschen und reichlich Platz für die beiden Jungs: 32 Jahre lang lebten Anke (79) und Jörg (75) Bohnsack glücklich und zufrieden in ihrem Haus in Beuel. Die Lage ihrer Immobilie war perfekt und auf die Nachbarschaft war Verlass. Doch mit den Jahren änderten sich die Ansprüche. Die beiden Söhne zogen aus, die Gartenpflege wurde mehr und mehr zu einer Herausforderung und das Treppensteigen war an manchen Tagen kaum möglich.