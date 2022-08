Kidical-Demo in Bad Godesberg : Radfahrer demonstrieren für mehr Sicherheit für Kinder im Straßenverkehr

Viele Familien nahmen am Samstag an der ersten Kidical-Demo in Bad Godesberg teil. Foto: Niklas Schröder

Bad Godesberg Angelehnt an die Critical-Mass-Demos haben am Samstag rund 300 Teilnehmer für mehr Sicherheit von ungeschützten Verkehrsteilnehmern auf Bonns Straßen demonstriert. An der Tour durch Bad Godesberg nahmen mehr Personen teil, als von den Veranstaltern erwartet worden war.



Mit Luftballons und rasselnden Fahrradklingeln sind am Samstagnachmittag rund 300 Demonstranten durch Bad Godesberg geradelt. Erstmals fand eine Kidical-Mass-Veranstaltung im Bonner Süden statt. Mit Anhängern und Lastenrädern fuhren viele Familien mit – teilweise waren auch junge Teilnehmer auf eigenen Rädern unterwegs. Start- und Zielpunkt der Demo war die Rigal’sche Wiese. Danach führte die sieben Kilometer lange Strecke die Teilnehmer durch Teile des Zentrums und des Villenviertels bis nach Plittersdorf.

Veranstalter: Viel Verständnis bei Autofahrern gesehen

Die Polizei, die den Tross mit einer Motorradstaffel begleitete, sprach von nur „mäßigen Einschränkungen“ für den Verkehr. Die Demonstration sei störungsfrei verlaufen, erklärte auch Organisator Peter Laffin nach der Demo. „Ich habe viel Verständnis bei den Autofahrern gesehen, einige haben die Scheiben heruntergekurbelt und uns zugewunken.“ Mit Blick auf die Teilnehmerzahl zog der Veranstalter ein positives Fazit: „Wir hatten nicht mit so vielen Teilnehmenden gerechnet.“ Die Hälfte der Demonstranten sei erstmalig bei dem Fahrradprotest dabei gewesen. „Allein deshalb hat es sich gelohnt, mit Bad Godesberg einen neuen Stadtteil anzufahren“, sagte Laffin.

Angelehnt an die Aktionsform der Critical Mass, die sich auch in Bonn seit einiger Zeit steigender Beliebtheit erfreut, hat sich in den vergangenen Jahren in vielen Städten auch die „Kidical Mass“ etabliert: Eine Radtour quer durch die Stadt, die sich vor allem an Familien und Kinder richtet. Die Organisatoren betonen: „Alle Kinder und Jugendlichen sollen sich sicher und selbstständig mit dem Fahrrad und zu Fuß bewegen können. Doch das aktuelle Straßenverkehrsrecht verhindert das, denn es bevorzugt allein das Auto.“ Das müsse sich dringend ändern, forderten deshalb die Demonstranten.