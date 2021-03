Kostenpflichtiger Inhalt: Regenwassermanagement in Bad Godesberg : Große Zisternen können im Stadtbezirk kaum gebaut werden

Bei einem Unwetter 2013 stand die Unterführung Hagenstraße in Mehlem unter Wasser. Foto: Axel Vogel

Bad Godesberg Bei Starkregen kommt es in Mehlem und in anderen Teilen von Bad Godesberg regelmäßig zu Überschwemmungen. Das viele Wasser kann allerdings auch in Dürrezeiten helfen - wenn man es denn dann auch speichern kann. Doch das ist derzeit kaum möglich.