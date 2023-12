Erst Neubau, dann Abriss Das Rehazentrum Godeshöhe bekommt ein neues Bettenhaus

Die Godeshöhe, das Neurologische Rehabilitationszentrum in Schweinheim, kann noch moderner werden. Zumindest, was ihr Haus D angeht. Das alte Gebäude darf durch einen Neubau ersetzt werden. Der Vorstoß der Stadt, eine entsprechende Baugenehmigung zu erteilen, stieß in der jüngsten Sitzung des Planungsausschusses auf Zustimmung, auch wenn das Vorhaben nicht in allen Punkten dem vorhandenen Bebauungsplan entspricht.