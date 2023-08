Autorin setzt lieber auf die USA Warum Heimatromane in Bonn nicht ziehen

Hans Weingartz vom Kid Verlag sagt: „Ich weiß, dass es für junge AutorInnen, die noch keinen Namen haben, insgesamt sehr, sehr schwer ist, ihr Manuskript in einem renommierten Verlag unterzubringen.“ Ohne Beziehungen, Netzwerke und Kanäle sei das in den allermeisten Fällen nicht möglich. Bonn sei jedoch in deutschen Romanen häufig Handlungsort. Weingartz erinnert an „Treibhaus“ von Wolfgang Koeppen (1953), „Eine kleine Stadt in Deutschland“ von John le Carré (1968) oder „Raumpatrouille“ von Matthias Brandt (2019). In seinem Verlag hätten sich Texte mit Bonner Lokalkolorit etwa von Maria Uleer („Heute und nicht gestern“, 2021) oder Ellen Kandt („Zwei schöne Fensterplätze in den Krieg“, 2017) am besten verkauft.