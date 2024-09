Suche nach Täter Maskierter Mann überfällt bewaffnet Tankstelle in Bonn

Rüngsdorf · Mit einer Schusswaffe in der Hand und einer Affenmaske vor dem Gesicht hat ein Mann in der Nacht zu Sonntag eine Tankstelle in Bonn-Rüngsdorf überfallen. Die Polizei sucht nach Zeugen und bittet um Hinweise.

08.09.2024 , 13:38 Uhr

In Bonn ist in der Nacht zu Sonntag eine Tankstelle überfallen worden. (Symbolfoto) Foto: dpa/Sven Hoppe





Bewaffnet und maskiert hat ein noch unbekannter Mann in der Nacht zu Sonntag eine Tankstelle in Bonn-Rüngsdorf überfallen und Bargeld erbeutet. Wie die Polizei mitteilte, betrat der Mann gegen 1.25 Uhr die Tankstelle an der Mainzer Straße, hielt eine Pistole vor und zwang einen Angestellten, Geld herauszugeben. Der Täter, dessen Gesicht mit einer Affenmaske aus Plastik verdeckt war, verließ mit dem Geld den Tatort und lief Richtung Konstantinstraße davon. Die Polizei leitete eine Fahndung ein, konnte den Verdächtigen aber nicht mehr feststellen. Der Täter ist etwa 1,65 bis 1,70 Meter groß, hatte eine unauffällige Statur, braune Augen und einen schwarzen Bart, der unter der Maske am Kinn einige Zentimer sichtbar war. Zudem hatte der Mann eine tiefere Stimme und sprach deutsch ohne Akzent. Er war mit einem roten, langärmligen Jogginganzug mit Streifen an der Seite sowie weißen Sneakern bekleidet. Zudem trug er eine schwarze Umhängetasche der Marke Gucci oder ein entsprechendes Plagiat. Die Ermittler suchen nach Zeugen des Überfalls. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0228/150 oder per Mail an KK13.Bonn@polizei.nrw.de entgegen.

(ga)