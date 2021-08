Polizei ermittelt : Einbruchsversuch in Rüngsdorf mit merkwürdigen Begleitumständen

Einbruchsversuch in Rüngsdorf mit merkwürdigen Begleitumständen

Rüngsdorf Nach einem Zeugenhinweis von einer Frau aus Bonn-Rüngsdorf zu einem Einbruchsversuch hat die Polizei eine weibliche Person angetroffen. Diese gab an, erst elf Jahre alt zu sein. Doch die Identität blieb unklar.

Als wäre ein Einbruchsversuch nicht schon dubios genug, berichtet die Bonner Polizei bei einem Vorfall in Rüngsdorf auch von merkwürdigen Begleitumständen. Demnach vernahm eine Bewohnerin der Rheinstraße gegen 15 Uhr verdächtige Geräusche im Bereich ihres Hauses. Als sie nachschaute, entdeckte sie zwei Personen, die sich vor einem Balkon einen von dem Grundstück stammenden Tisch zurechtgestellt hatten – eine Person stand bereits auf selbigem. Darüber hinaus war auf dem Balkon ein Stein aus dem Grundstück abgelegt.

Als die Zeugin das Duo ansprach, flüchtete es. Eine alarmierte Polizeistreife stellte kurze Zeit später in der Nähe eine weibliche Person, auf die eine Beschreibung der Zeugin zutraf. Sie führte keine Ausweisdokumente mit sich und gab an, erst elf Jahre alt zu sein und auf einem Campingplatz zu wohnen. Nach Abschluss der ersten polizeilichen Maßnahmen, die nicht zur Feststellung eines möglichen Wohnsitzes führten, wurde sie bei einer Jugendschutzstelle der Stadt in Verwahrung gegeben.