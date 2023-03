Versuchter Raub in Bonn-Rüngsdorf Zwei Jugendliche versuchen, Tankstelle zu überfallen

In der Nacht zu Freitag, den 24. März, haben ein 15-Jähriger und ein 17-Jähriger versucht, eine Esso-Tankstelle in Bonn-Rüngsdorf auszurauben. Das meldet die Bonner Polizei. Demnach hatten sie gegen 1.35 Uhr einen Angestellten in der Tankstelle an der Mainzer Straße mit einem Messer bedroht. Der 51-jährige Mitarbeiter habe auf die Jungen eingeredet und sie dazu bewegt, den Verkaufsraum der Tankstelle ohne Beute wieder zu verlassen. Laut Polizei wurde niemand bei dem Vorfall verletzt. Die Polizei suchte daraufhin nach den beiden Flüchtigen - zunächst ohne Erfolg.