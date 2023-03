35. Godesberger Frühjahrslauf Rund 150 Läufer nehmen am Frühjahrslauf in Bonn teil

Bad Godesberg · Bereits zum 35. Mal fand am Samstag der Godesberger Frühjahrslauf in Bonn statt. Rund 150 Läufer waren am Start.

18.03.2023, 15:50 Uhr

Andreas Hauck, Cheftrainer bei der Leichathletenvereinigung (LAV) Bad Godesberg gibt den Startschuss für die Unter 14-Jährigen. Foto: Axel Vogel





Von Axel Vogel