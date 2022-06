Becken sind undicht : Stadt muss Saisonstart im Friesdorfer Freibad verschieben

Friesdorf Eigentlich sollte im „Friesi“ am Pfingstsamstag die Freibadsaison beginnen. Doch daraus wird nichts: beide Becken sind laut der Stadtverwaltung undicht und verlieren Wasser.

Das Friesdorfer Freibad kann nicht, wie eigentlich geplant, am Pfingstsamstag die Saison eröffnen. Das städtische Presseamt bestätigte am Donnerstag GA-Informationen, dass der Termin nicht eingehalten werden kann, weil in beiden Schwimmbecken Undichtigkeiten aufgetreten seien. Dadurch komme es zu Wasserverlust, weshalb der Schwimmbetrieb nicht möglich sei. „Derzeit wird geklärt. wie der Schaden schnellstmöglich behoben werden kann“, heißt es seitens der Stadtverwaltung.