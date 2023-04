Villa Dengler am Kurpark So wird die ehemalige Bürgermeistervilla in Bad Godesberg saniert

Mit rund 400 Quadratmetern Wohnfläche ist die Villa Dengler doppelt so groß wie das, was Familie Stanzl eigentlich gesucht hatte. Ein unscheinbares Inserat auf einem Immobilienportal, ohne Fotos und mit oberflächlicher Beschreibung, weckte die Neugier von Thomas und Elisabeth Stanzl, als sie nach sieben Jahren in Berlin ein Haus in Bonn suchten.