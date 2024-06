Wirbel um Bauprojekt in Bad Godesberg Boden des ehemaligen Lubig-Geländes könnte mit Schadstoffen belastet sein

Das Bauvorhaben auf dem sogenannten Lubig-Gelände in Lannesdorf hat in der Vergangenheit für kontroverse Diskussionen gesorgt. Die geplante Bebauung sei zu massiv, befanden die einen. Nach jahrelangem gefühlten Stillstand gehe es nun zum Glück voran, meinten die anderen. Schließlich aber gab die Politik grünes Licht und sprach sich mehrheitlich für die Neukonzeption des rund 1,27 Hektar großen Areals aus. 160 barrierefreie Wohnungen in vier Gebäuden sollen dort entstehen. Außerdem ist im Erdgeschoss großflächig Raum für Einzelhandel und Gewerbe vorgesehen. Doch noch ist der Prozess nicht zu Ende: Aufgrund eines Formfehlers musste die Stadt Bonn nun die Planzeichnungen erneut offenlegen. Bis zum Montag hatten Bürger erneut Gelegenheit, Kritik zu äußern. Starker Gegenwind für das vorgelegte Vorhaben kommt vom Bürger Bund Bonn (BBB).