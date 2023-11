Clara-Fey-Gymnasium Schüler senden Hilfsgüter nach Cherson

Aus Sicht von CFG-Schülersprecher Florian (15) setzt sich mit der neuerlichen Spendenaktion fort, was man bereits kurz nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine im Februar vergangenen Jahres mit der Stadt Bonn begonnen habe. „Wir sammeln im Schulkollektiv Spenden.“ Schließlich sei dieser Krieg auch für die Schüler „eine Art Schock gewesen“. Darum hatte die Schule bereits im Frühjahr 2022 einen ersten Hilfstransport auf den Weg gebracht: 360 Pakete für ukrainische Kinder (der GA berichtete). Der Vater eines Schülers mit ukrainischen Wurzeln hatte diese damals an die ukrainische Grenze gefahren. Dieses Mal gehen die Spenden in die Region Cherson, wo besagter Schülervater ebenfalls dafür sorgen will, dass die Kartons auch in die richtigen Hände gelangen, so Schuleiter Christoph Dahmen.