Gefährliche Wurzelschäden in Bad Godesberg Senior bricht sich die Schulter auf marodem Gehweg

Friesdorf/Dottendorf · Der 86-jährige Peter Oepen ist noch gerne und viel in Bad Godesberg unterwegs. Doch kürzlich stürzte er und brach sich die Schulter. Schuld waren die maroden Gehwege an der Servatiusstraße. Für Senioren eine gefährliche Stolperfalle. Was macht die Stadt dagegen?

27.06.2024 , 12:02 Uhr

Die Gehwegschäden an der Servatiusstraße rund um den Südfriedhof sind ein Hindernis für Senioren und Menschen, die schlecht zu Fuß sind. Foto: Petra Reuter

Von Petra Reuter