Büroräume für 1,3 Millionen Euro Entscheidung zum Mietobjekt Lindeblock in Bad Godesberg muss am Donnerstag fallen

Um viel Geld geht es auf der Sondersitzung des SGB-Ausschusses an diesem Donnerstagabend: Die Stadt Bonn will den Komplex „Lindeblock“ mit 5455 Quadratmetern Bürofläche sowie 45 Tiefgaragenstellplätzen in Bad Godesberg mieten, um dort rund 250 Arbeitsplätze unterzubringen. Bei einer siebenjährigen Mietlaufzeit würden 10,2 Millionen Euro fällig. Das geht aus der nichtöffentlichen, dringlichen Vorlage für den Ausschuss hervor. Denn die Zeit ist knapp, die Eigentümerin hat der Stadt für eine Entscheidung eine Frist bis kommenden Freitag gesetzt. Derweil erfuhr die Politik von einem anderen Angebot, dass deutlich günstiger sein soll.