Haus war zuvor Zielscheibe von Angriffen Silvesterrakete in Lannesdorfer Vorgarten ruft Polizei auf den Plan

Eine unerfreuliche Entdeckung machten Thomas und Arne Beeger am Tag nach Neujahr in Ihrem Garten in Lannesdorf: Das Paar fand eine Silvesterrakete, an die mit einer zusammengedrehten Plastiktüte, möglicherweise eine Mülltüte, eine Deo-Dose gebunden war. „Für mich sah das wie eine Art Brandsatz aus“, sagte Thomas Beeger auf Anfrage, weshalb er auch die Polizei verständigt habe: „Meine Vermutung: Die verantwortliche Person hatte versucht, eine Rakete in unser Haus zu schießen und hatte die Hoffnung, dass dann das Deospray explodiert.“