30 Kunstschaffende stellen aus Das erwartet Besucher beim Skulpturengarten auf dem Katharinenhof

Im Innenhof hat keineswegs jemand seine Schuhe vergessen, sondern „die Schuhe meines Vaters“ sind ein Bronzeguss des Beueler Künstlers Wolfgang Hunecke, der im März an der israelisch-deutschen Ausstellung „Act of Change“ in Israel teilgenommen hat. Am schattenspendenden Baum hängend führen die Figuren von Heidi Reichert den „Tanz der vier Winde“ auf. Die Kölner Künstlerin, die zum wiederholten Mal an „The Rhine Art“ teilnimmt, verwendet für ihre Mobiles das Material der Flugdrachen. So fröhlich die Figuren wirken, so ernst ist das Motiv. „Mir geht es um die Umwelt“, sagt Reichert. „Das Klima und die Winde hängen sehr stark zusammen.“