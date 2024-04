Einzelhandel in Bad Godesberg So geht es mit dem ehemaligen Gutenberg-Gebäude weiter

Es war Ende März 2021, als ein Stück Bad Godesberger Geschichte zu Ende ging. Damals schloss das Traditionsgeschäft Gutenberg seine Türen für immer. Seitdem steht das Gebäude leer. Lediglich der Schriftzug und der imposante, einige Meter hohe Mont-Blanc-Füller an der Fassade erinnern an die Zeiten, als Generationen ihren Bedarf an Schreibwaren in dem Laden an der Alten Bahnhofstraße deckten. Doch Leerstand bedeutet nicht gleich Tatenlosigkeit. Denn hinter den Kulissen wird eifrig gearbeitet.