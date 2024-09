Warten auf neue Spielgeräte So geht es mit den Spielplätzen in Bad Godesberg weiter

Der Spielplatz auf dem Viktoriaplatz, gemeinhin eher als Viki bekannt, ist ein beliebter Treffpunkt. Allerdings schwindet die Begeisterung für das Areal an der Viktoriastraße bei Eltern und Kindern zusehends. Nicht nur, dass Tischtennisplatte, Bolzplatz und Co. in die Jahre gekommen sind. Darüber hinaus ist ein Spielgerät – ein Klettergerüst – vor geraumer Zeit entfernt und nach wie vor nicht ersetzt worden. Doch der Viki ist nicht der einzige Spielplatz, an dem es hakt. Auf diversen anderen Arealen, unter anderem an Brenigs Ziegelei, am Kapellenweg, an der Aennchen- und der Plittersdorfer Straße, besteht laut CDU ebenfalls Handlungsbedarf. Auf Betreiben der Christdemokraten beschäftigt sich die Bezirksvertretung Bad Godesberg in ihrer Sitzung am Mittwoch mit dem Thema.