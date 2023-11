Rosenmontag in Lannesdorf Beim Karnevalszug sollen wieder mehr Äpfel und Möhren fliegen

Der Lannesdorfer Rosenmontagszug sticht heraus, nicht nur weil er die Konkurrenz des Bonner Rosenmontagszuges nicht scheut. Traditionell fliegen bei zweitgrößten Zug in Bad Godesberg den Schaulisten am Wegesrand nicht nur Süßigkeiten, sondern auch Lauchstangen, Möhren und Äpfel um die Ohren. Der Ortsausschuss Lannesdorf, der die Organisation des Karnevalszuges in diesem Jahr vom den bisherigen Veranstaltern übernommen hat, will diese vitaminreiche Tradition pflegen. Der Ortsausschuss will dazu eine Sammelbestellung über einen Lannesdorfer Obst- und Gemüseanbieter organisieren. Außerdem können sich Gruppen und Vereine, die im Zug mitgehen möchten, jetzt anmelden.