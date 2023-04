Veranstaltung im Kinopolis Kinofilm und Springmaus-Improvisation als Werbung für den inklusiven Arbeitsmarkt

Das Kinopolis zeigt am Dienstag auch den Film „Glück auf einer Skala von 1 bis 10“. Er handelt von dem 58-jährigen Louis, einem Junggesellen und ziemlich gestressten Bestattungsunternehmer. Eines Tages überfährt er auf der Straße den Fahrradkurier Igor, der ihm den Unfall aber nicht übel nimmt. Igor, der eine zerebrale Lähmung hat, sucht von diesem Moment an Louis’ Nähe, der davon zunächst alles andere als begeistert ist. Doch als sich Igor in seinem Leichenwagen versteckt, ist das der Beginn einer Reise nach Südfrankreich, auf der die beiden feststellen, dass sie am Ende gar nicht so verschieden sind.