Gebrauchte Schätze im Angebot : Soziales Kaufhaus Lannesdorf will gemeinnützig werden

Lannesdorf Das Soziale Kaufhaus in der Deutschherrenstraße hat seit zehn Jahren Möbel, Haushaltswaren, Elektrogeräte und andere Second-Hand-Artikel im Angebot. Aktuell bemüht sich die Betreiberfamilie um die Anerkennung als gemeinnützige Einrichtung.

Seit zehn Jahren verkauft das Soziale Kaufhaus in der Deutschherrenstraße Möbel, Haushaltswaren, Elektrogeräte und andere Second-Hand-Artikel an Bedürftige. Ursprünglich aus dem Nachhaltigkeitsgedanken entstanden, etablierte sich der Laden im Lauf der Zeit zu einer festen Einrichtung. Aktuell bemüht sich die Betreiberfamilie um die Anerkennung als gemeinnütziges Kaufhaus.

Ursprünglich beschäftigte sich das 2006 gegründete Unternehmen der Familie Lemmerz als Dienstleister mit Haushaltsauflösungen, Umzügen und Entrümpelungen, erzählte Philip Lemmerz. Doch schon seinem Vater Jörg habe es gleich zu Anfang um viele gut brauchbare Dinge leidgetan, die nach Entrümpelungen einfach auf der Müllhalde landeten. „Da war sehr viel dabei, worüber sich andere gefreut hätten“, beschrieb er, wie die Idee des Sozialen Kaufhauses wuchs. Nur zwei Jahre nach der ursprünglichen Firmengründung entstand das erste Kaufhaus in Swisttal, 2010 das zweite in Beuel.

Aus Platzgründen nach Lannesdorf gezogen

Persönliche Bindungen über Jahre entstanden

Ein so gutes Miteinander im Team gebe es unter anderem deshalb, weil das Unternehmen von Anfang an auf dauerhaft festangestellte Mitarbeiter setzte, erklärte Philip Lemmerz. Das stärke einerseits ein gutes Arbeitsklima. Andererseits sammelten die Menschen im Laufe der Zeit in ihrem Arbeitsbereich viele Erfahrungen. Deshalb verfüge das Unternehmen über fachkundige Mitarbeiter im Laden und gute Monteure, „die genau wissen, was wie angepackt werden muss“.

Nicht nur Bedürftige locken die moderaten Preise

Den Effekt, dass nicht nur Bedürftige die moderaten Preise nutzen, kannte Lemmerz natürlich. Das gebe es zwar immer mal wieder, dennoch seien rund 80 Prozent der Kundschaft Inhaber eines Bonn-Ausweises oder eines ARGE-Bescheids. Ebendiese erhalten im Laden nämlich zusätzlich zu den günstigen Preisen 20 Prozent Rabatt. Auf diese Weise komme es eher selten vor, dass jemand Betuchtes etwas quasi vor der Nase wegkauft, was ein finanziell schwächer Aufgestellter dringender gebraucht hätte, sagte Lemmerz Junior. Kulturelle Unterschiede beim Bedarf der Kunden gebe es so gut wie gar nicht.

In der Pandemie litt das Soziale Kaufhaus vor allem im langen Lockdown und durch 2-G-Regelung. Aktuell entspanne sich die Situation wieder, berichtete der Geschäftsführer. So fänden Töpfe, Pfannen und andere Haushaltswaren wieder ebenso schnell neue Nutzer wie kleine Elektrogeräte. Auch größere Spenden wie eine ganze Büroetage voller Schreibtische oder 30 PCs werden in Etappen in Lannesdorf und Heimerzheim verkauft. Bei den Spenden achte man im Sinne der Kunden allerdings immer darauf, dass die Sachen gepflegt und halbwegs modern seien, sagte Lemmerz. „Auch wenn man nicht so viel Geld zur Verfügung hat, möchten die Leute halbwegs gut und auch etwas modern eingerichtet sein und nicht wie vor 50 Jahren.“