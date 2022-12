Sanierung oder Abriss? : Stadt prüft Neubau der Pennenfelder Sporthalle

Die Pennenfelder Turnhalle ist marode. Die Stadt prüft nun, ob der Bau saniert werden kann oder komplett abgerissen werden muss. Foto: Axel Vogel

Pennenfeld Die Pennenfelder Sporthalle ist so marode, dass dringend eingegriffen werden muss. Nun hat die Stadt eine umfassende Prüfung angekündigt. Das Ergebnis könnten eine generelle Sanierung, aber auch Abriss und Neubau sein.

Der Dreifach-Sporthalle im Sportpark Pennenfeld steht wegen generellen Sanierungsbedarfs eine umfassende Prüfung durch die Stadt bevor. Man werde dabei alle Varianten prüfen, kündigt die Verwaltung in ihrer Stellungnahme auf einen Antrag der Grünen in der Godesberger Bezirksvertretung an. Im Raum stehen erstens die Sanierung unter Beibehaltung der vorhandenen Konstruktion, zweitens der Teilabriss und der teilweise Neubau der Halle, indem man die Dachkonstruktion inklusive Anbauten demontiert und neu plant, und drittens der Komplettabriss und Neubau.

Der 48 mal 28 Meter große Bau gehört zum in den 1970er-Jahren eröffneten Sportpark Pennenfeld. In ihm werden neben Handball und Geräteturnen auch Basketball, Hallenhockey, Karate und Volleyball ausgeübt. Nutzer sind der Godesberger TV, die BG Bonn und die Leichtathletikvereinigung (LAV) Bad Godesberg sowie Schüler des Konrad-Adenauer-Gymnasiums und Pädagogiums. Wie der GA berichtete, waren erst im Herbst 2021 Mängel in der Lüftung und 2018 an der Heizung festgestellt worden.

Tüv bemängelt Lüftung

Aktuell habe eine Tüv-Prüfung nicht behebbare Mängel an der raumlufttechnischen Anlage ergeben, teilt die Verwaltung der Bezirksvertretung mit. Ein Austausch der Anlage sei unumgänglich. 2022 habe eine Schließung der Sporthalle durch das Bauordnungsamt noch durch eine „brandschutztechnische Stellungnahme mit einschränkenden Festlegungen zum Übergangsbetrieb“ vermieden werden können, blickt die Verwaltung zurück. Bauordnungsrechtlich sei der Betrieb für die nächsten fünf Jahre abgesichert. Die Behebung der Mängel erfordere jedoch mindestens eine Demontage und Wiedermontage von Abhangdecken. Nun stehe ein vom städtischen Gebäudemanagement (SGB) beauftragtes Brandschutzkonzept kurz vor dem Abschluss, aufgrund dessen weitere Maßnahmen erforderlich sein könnten.

Besonders schadensträchtig sei das Dach, da dort Niederschlagswasser bei Verstopfung der Abläufe nicht abfließen könne. Zudem verfüge es über keinerlei erforderliche Notentwässerung nach außen. Auch die Entwässerung gepflasterter Flächen am Übergang zum Jugendzentrum K7 und zwischen Hallenfoyer und Kunstrasenplatz funktioniere bei der Sporthalle nicht ausreichend, sodass immer wieder nicht mehr reparierbare Wasserschäden aufträten, berichtet die Verwaltung. Zudem sei die das Foyer verkleidende Pfosten-Riegel-Fassade in hohem Maße Vandalismus ausgesetzt und inzwischen unansehnlich. Auch die Teleskoptribünenanlage könne inzwischen nicht mehr in Betrieb genommen werden, informiert die Stadt. Ein Neueinbau sei schon aus Kostengründen nicht zielführend.

Oberrang ist nicht zugänglich