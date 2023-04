Seit 2020 nicht nutzbar Abriss maroder Turnhalle kostet Stadt Bonn 660.000 Euro

Wie die Stadt weiter mitteilt, sind die restlichen Gebäude des Gymnasiums gesichert worden. Der zu sichernde Bereich sei mit Bauzäunen abgegrenzt worden. So habe die Stadt sichergestellt, dass der Unterricht an der Schule weiterlaufen kann. Im Anschluss an den Abriss beginnen die Bauarbeiten zur Modernisierung und Erweiterung des erdgeschossigen Gebäudetraktes des Nicolaus-Cusanus-Gymnasiums, die wegen der Umstellung von G8 auf G9 nötig wird. Eine Anfrage des GA wann es einen Ersatz für die Turnhalle gibt, und ob sich die Erweiterung der Schule dadurch verzögert und verteuert, ließ das Presseamt unbeantwortet.