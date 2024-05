Pläne in Bad Godesberg Freibad Freunde kritisieren Standort für neue Kita

Die Stadt plant, zur Stärkung der Kindertagesstätten- und Grundschullandschaft in Friesdorf ein Bauprojekt zu realisieren: Sie will an der Margaretenstraße südwestlich des Freibads „Friesi“ für die städtische Kindertagesstätte (Kita) Rasselbande einen größeren, zweigeschossigen Neubau für sechs Gruppen errichten. Dafür sollen eine leer stehende, noch abzureißende Halle, Stellplätze am Bolzplatz, der erhalten bleiben soll, und ein Teil der Liegewiese des Freibades mit in die Planung einbezogen werden. Als Ersatz sollen dem Freibad die Grabelandflächen sowie die aktuelle Außenspielfläche des Kindergartens zugeteilt werden. Beide Bereiche grenzen unmittelbar an das „Friesi“. Das teilt die Verwaltung in einer Pressemitteilung mit.