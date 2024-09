Arbeiten an der Austraße Stadt Bonn sperrt Radweg an der Mehlemer Fähre

Auf dem Radweg am John-J.-McCloy-Ufer, in unmittelbarer Nähe der Mehlemer Fähre, ist aktuell kein Durchkommen mehr. Rot-weiße Baken sperren den Bereich ab, Schilder weisen darauf hin, dass der Durchgang auch für Fußgänger verboten ist. Was genau dort passiert, ist auf den ersten Blick nicht erkennbar. Denn oberirdische Bauarbeiten oder Ähnliches sind nicht zu sehen. Doch hinter den Kulissen wird eifrig gearbeitet.