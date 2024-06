Stadt versiegelt Baustelle Warum sich bei Bauruinen in Bad Godesberg nichts tut

Die Gassirunde mit seinem Hund „Alex“ endet für einen 73-jährigen Godesberger seit Tagen im Schwarzbirkenweg auf dem Heiderhof. „Nicht weil mein Hund hier idealen Auslauf hat“, erklärt der Senior, der namentlich nicht genannt werden will. „Sondern wegen der Baustelle“, erklärt er und zeigt auf ein Grundstück, das er seit Wochen genau betrachtet. Doch eigentlich kann man bei diesem Anblick nicht von einer Baustelle sprechen: „Amtliches Siegel Zutritt verboten“ steht in großen Buchstaben auf einem Dokument mit städtischem Stempel, das an der Grundstücksgrenze angebracht ist. Damit darf die Baustelle nicht betreten werden und die Arbeiten müssen ruhen.