Zugefrorene Gewässer in Bonn Stadt warnt vor dem Betreten der Eisflächen

So warnt die Stadt davor, derzeit Wasserflächen von Seen und Teichen in Bonn zu betreten. „Der Rheinauensee ist stellenweise mit einer dünnen Eisschicht überzogen. Rund um den See und an den Eingängen zum Freizeitpark Rheinaue stehen Schilder, die auf das Risiko aufmerksam machen“, sagt Andrea Schulte vom Presseamt. Denn die Dicke des Eises könne stark variieren: „Wann eine Wasserfläche zufriert, hängt nicht alleine von der Temperatur ab, sondern auch von der Strömung. Schon wenn sich das Wasser nur leicht bewegt, kann dies das Zufrieren verzögern oder sogar ganz verhindern“, so Schulte. Mit bloßem Auge sei das oft nicht zu erkennen. Außerdem könne es sein, dass die Schicht an einer Stelle trägt und ein paar Meter weiter schon nicht mehr.