Denkmalförderung vom Land 230.000 Euro für die Stimson Memorial Chapel in Bonn

Das Land Nordrhein-Westfalen unterstützt die Instandsetzung der denkmalgeschützten Stimson Memorial Chapel in Plittersdorf mit 230.000 Euro. Laut Bauministerin Ina Scharrenbach hat das Denkmalförderprogramm 2023 zum Erhalt des historisch-kulturellen Erbes in NRW insgesamt ein Volumen von 18,3 Millionen Euro. Die Kapelle in der ehemaligen amerikanischen Siedlung in Bonn ist ein Zeugnis der Hauptstadtgeschichte: 1951 im Kolonialstil gebaut, wurde sie nach dem Umzug der Amerikanischen Botschaft nach Berlin 1999 als Geschenk an die Stadt Bonn übergeben.