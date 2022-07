Kürzungen auch in Bonn : Stipendien und Programme der Humboldt-Stiftung gestrichen

Kürzungen auch in Bonn

Bad Godesberg Nicht nur der Deutsche Akademische Austauschdienst, sondern auch die Humboldt-Stiftung muss mit deutlichen Kürzungen auskommen. Stipendien und Programme werden gestrichen. Stiftungspräsident Hans-Christian Pape warnt vor Folgen der Kürzungen.

Nicht nur der Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD) muss höchstwahrscheinlich Haushaltskürzungen verkraften, sondern auch die in Bad Godesberg beheimatete Humboldt-Stiftung. „Die Haushaltsplanungen der Bundesregierung für das laufende und kommende Jahr zwingen die Alexander von Humboldt-Stiftung zu starken Einschnitten“, heißt es in einer Mitteilung. Während der Koalitionsvertrag der Bundesregierung für die Stiftung einen jährlichen Budgetzuwachs von drei Prozent vorgesehen habe, sinke die vom Auswärtigen Amt geleistete institutionelle Finanzierung der Stiftung in diesem Jahr um 3,3 Prozent. Zusätzlich sei für dieses Jahr eine weitere Kürzung um bis zu drei Prozent als globale Minderausgabe geplant. „Für das Haushaltsjahr 2023 ist ein Minus von 7,8 Prozent avisiert“, heißt es weiter.