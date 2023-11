Projekt im Kindergarten Kinder der Kita Minimäuse lernen spielerisch den Umgang mit dem Rollstuhl

Die ausgebildete Lehrerin für Englisch und Sonderpädagogik wollte gerne auch mit jüngeren Kindern arbeiten und hatte sich deshalb als Erzieherin beworben. Bis sie eine Stelle in der Kita bekam, musste sie lange suchen. „Oft kamen Ablehnungen, weil die Gebäude nicht barrierefrei waren“, berichtete Fertig. Auch bei den Minimäusen mussten einige Rampen angeschafft werden, damit sie kleinere Hürden eigenständig überwinden kann. Manche Tätigkeiten, wie die Begleitung bei Spaziergängen, seien zwar möglich, „aber nicht optimal“, so die Erzieherin. Bei der Arbeit gebe es für sie dennoch keinen „Rollstuhlbonus“. Man verteile Aufgaben einfach so, dass es für alle gut passt. „Ich kann beispielsweise hier viele Dinge in der Gruppe vorbereiten, während die anderen draußen sind.“