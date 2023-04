Kurzschluss in Trafostation Bad Godesberg und Friesdorf nach Stromausfall wieder am Netz

In Teilen von Friesdorf und der Bad Godesberger Innenstadt waren Haushalte am Samstagmittag ohne Strom. Dies teilte die Bonn-Netz GmbH mit. An einer Trafostation in Friesdorf kam es zunächst zu einem Kurzschluss. Der als Schutz vorhandene Leistungsschalter löste daraufhin aus und trennte zwei Kabelstränge in Bad Godesberg und Friesdorf vom Netz. Betroffen waren insgesamt 17 Ortsnetzstationen und sechs Abnehmerstationen. Der technische Defekt betraf auch die Trinkwasseranlage an der Annaberger Straße.