22 Netzstationen betroffen Stromausfall in Teilen von Bad Godesberg

Bad Godesberg · Laut BonnNetz ist in mehreren Teilen in Bad Godesberg am Montagmittag der Strom ausgefallen. Das ist der Grund für den Stromausfall.

10.06.2024 , 14:34 Uhr

In Bad Godesberg ist am Montagmittag der Strom ausgefallen. (Symbolfoto) Foto: dpa/A3528 Armin Weigel





In Teilen von Bad Godesberg ist seit 13 Uhr am Montag der Strom ausgefallen. Das teilt BonnNetz mit. Der Ausfall betrifft 22 Netzstationen und eine Abnehmerstation. Grund dafür ist eine Mittelspannungsstörung. Die Mitarbeitenden von BonnNetz arbeiten aktuell daran, die Störung zu beheben. Wir berichten weiter.

(ga)