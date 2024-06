Stromausfälle in Bonn In Teilen von Plittersdorf gibt es derzeit keinen Strom

Bad Godesberg · In Teilen von Plittersdorf gibt es derzeit keinen Strom. BonnNetz ist vor Ort und versucht, den Schaden zu beheben. Am Nachmittag gab es auch einen weiteren Stromausfall in Bonn.

25.06.2024 , 18:12 Uhr

Symbolbild. Foto: dpa





Derzeit ist in Teilen von Plittersdorf der Strom ausgefallen. Wie BonnNetz mitteilt, sind seit 16.49 Uhr zwei Netzstationen und drei Abnehmerstationen ausgefallen. Mitarbeiter sind vor Ort und versuchen, den Schaden zu beheben. Bereits am Nachmittag gab es in Teilen von Endenich ebenfalls einen Stromausfall. Grund war eine Mittelspannungsstörung. Das Problem wurde innerhalb kürzester Zeit behoben.

(ga)