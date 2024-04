Karneval in Bad Godesberg Die Suche nach einem Kinderprinzenpaar ist schwierig

Die Nachwuchs-Tollitäten werden in der recht langen Session eine absehbar große Zahl an Auftritten in Kindergärten und Schulen, in Seniorenheimen und im Krankenhaus und zu anderen Anlässen wie beispielsweise in Gottesdiensten absolvieren. Zu den Höhepunkten gehört, beim Bad Godesberger Karnevalszug am Karnevalssonntag 2025 Zehntausende Zuschauer am Zugweg vom Kinderprinzenwagen zu grüßen und reichlich mit Kamelle zu belohnen.