Sperrung der Südbrücke in Bonn Autofahrer weichen am Wochenende auf die Fähre aus

Eigentlich waren Franz Josef Bäumer und Ursula Töpler am Samstag in Richtung Harz unterwegs gewesen, als sie wegen der Sperrung an der Südbrücke strandeten. „Dann haben wir gedreht und sind zur Fähre gefahren“, berichtete der Bonner. Dabei sei er wegen der Suche nach dem richtigen Weg so abgelenkt gewesen, dass ihn ein Blitzer erwischt hatte, ärgerte er sich.