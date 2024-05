Buslinien in Bonn SWB wollen digitale Anzeigen an Haltestellen ausbauen

Ursula Fiedler fährt regelmäßig mit den Bussen und Bahnen der Stadtwerke Bonn (SWB), doch an der Haltestelle Am Kurpark ärgert sie sich immer wieder. „Da halten doch ganze neun Linien. Aber keiner, der dort einsteigen will, weiß, wann sie kommen“, berichtet Fiedler. Was hier dringend fehle, sei eine Digitalanzeige wie die an der Koblenzer Straße, wo man seinen Anschluss sehen könne.