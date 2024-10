Tag der offenen Tür an Bonner Gymnasien Bald sind sie wieder die Kleinsten

Netzwerk

Bei Bonneum handelt es sich um ein Netzwerk von Lernwerkstätten für Kinder verschiedener Altersgruppen. Spielerisch erarbeiten sie digitale oder naturwissenschaftliche Fragestellungen, die sie sich selbst stellen. Das können Ideen zu bestimmten Projekten, aber auch eigene Vorhaben sein. Pädagogen sind als Lernbegleiter dabei, die Hilfestellung beim eigenverantwortlichen Lernen geben.

Es gibt zwei Zentralen: eine im Medienzentrum Bonn an der Riesstraße und eine in Beuel an der Limpericher Straße im Mathematikzentrum für Schulen. Daneben sind Werkstätten an acht Satelliten eingerichtet: am Nicolaus-Cusanus-Gymnasium, in der GGS Om Berg, an der Marie-Kahle-Gesamtschule, am Friedrich-Ebert-Gymnasium, an der Finkenhofschule, der Laurentiusschule, der Elisabeth-Selbert-Gesamtschule und am Tannenbusch-Gymnasium. Die Standorte werden jeweils auch von umliegenden Einrichtungen genutzt, am NCG sind das die Kita Kleine Helden, die katholischen Grundschulen Beethoven und Domhof sowie die Siebengebirgsschule. kpo