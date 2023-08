Angebot in Bad Godesberg Taizé-Gebete sollen Zeit für Besinnung bieten

Taizé-Gebete und -Gesänge seien imstande, Theologisches ganz einfach auszudrücken und in ihrer Zuspitzung meditativ in den Alltag „hineinzuschwappen“, argumentiert Pater Clemens Kascholke. „Sie sacken in uns ein, sodass wir sie auch etwa beim U-Bahn-Fahren in uns hören.“ Der Jesuit begleitet als Religionslehrer am Aloisiuskolleg regelmäßig Schüler bei Taizé-Fahrten. „Die Gebete und Gesänge werfen einen Anker aus, an dem wir anknüpfen können“, so Pater Kascholke.