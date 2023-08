Auf den Spuren der Rheinromantik Britischer Künstler zeigt Bonner Ölgemälde in Bad Godesberg

Der Künstler wurde in Chelmsford, England, geboren und studierte an der Colchester School of Art, wo er von führenden zeitgenössischen Künstlern wie Peter Coker, John Nash und Peter Blake in Zeichnen und Malen unterrichtet wurde. Inspiration für seine Landschafts- und Seestücke findet er nicht nur im Rheintal, sondern auch im Stour Valley in der Nähe seines Ateliers in Bradfield in Essex. Seine Werke befinden sich in Privatsammlungen in Großbritannien, in Europa und in den Vereinigten Staaten.